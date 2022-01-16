這起工安意外造成2死6傷。（翻攝照片／洪靖宜）

高雄港洲際碼頭15日傍晚發生重大工安意外，造成2死6傷。（翻攝照片／洪靖宜）

高雄港洲際碼頭15日傍晚發生重大工安意外，華運倉儲興建中的儲槽工地，在頂升作業中，疑因油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，施工鷹架被帶落下來，造成工人2死6傷。高雄市勞工局除勒令停工，未來還將依法裁罰3至30萬，並追究相關刑責。

高雄港洲際碼頭的華運倉儲實業公司15日下午約4時45分許，發生一起工安意外，羅吉司科技興業股份有限公司所僱勞工，正在使用60台千斤頂頂內槽，高度約3公尺，頂升過程中，因升頂的油壓系統失效，導致內槽掉落，夾層施工架亦被帶落下來，當時8名工人也因此摔傷或壓傷。

其中一名鍾姓工人急救後宣告不治，最後一名受困的49歲葉姓工人約22時25分被救出後無生命跡象，緊急送醫立即插管並急救，但經積極搶救後仍宣告不治，這起意外釀2死6傷。

高雄市長陳其邁、勞工局長周登春率員到場初步檢查，研判頂升作業時油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，儲槽內外層夾層施工架也被帶落是致災原因，已通知施工廠商停工，後續將依《職業安全衛生法》裁罰3萬到30萬，並追究相關刑責。