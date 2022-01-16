「籃球之神」總有一天會退位換人做的，退役球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）是這麼看的。麥可喬丹（Michael Jordan）現在仍是史上最偉大的球員（GOAT），韋德認為年輕一代的球迷終究會淡忘喬丹的偉大，正如現在這一輩淡忘了「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的成就。

韋德在播客節目《Armchair Expert》提到，時間會改變很多事，包括比賽的方式。「這些最偉大的球員，我們常提起的幾個名字，不會一直是這些人。隨著比賽持續走下去，我們將會看到更多前所未見的東西，並且會有一代接一代的年輕人來看。我們不會談論最偉大的球員，現在是更年輕、更年輕的一個世代，他們將會淡忘喬丹，正如我們淡忘賈霸。」

至於這一輩的籃壇第一人，韋德仍認為是喬丹，同時他相信好友詹姆斯（LeBron James）應該是接下來好幾個世代心目中的最偉大球星。

「我來自喬丹世代，所以我有偏見，喬丹永遠是我的第一，我打籃球就是因為他。我們每人都有自己的看法，LeBron將會是未來很多世代認定的第一。喬丹是我心中的第一，我因為他而打籃球脫貧。」

喬丹在1980、90年代是讓NBA成功立足國際舞台的頭號看板人物，也是首位主宰籃球鞋市場的球星，無論未來如何發展，他都享有崇高歷史地位。韋德認為比賽內容和規則推陳出新，籃壇出現下一顆耀眼的天王巨星只是時間問題。