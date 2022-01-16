眼見爵士在自己觸發聯盟健康與安全協議停賽期間苦吞4連敗，爵士中鋒戈貝爾16日隨隊訓練之後痛批，「當我觀察聯盟其他球隊，像是勇士或太陽，他們在贏球習慣上領先一大截，他們每場比賽都很認真對待。」似乎暗指明星隊友米契爾沒有認真防守。

「像是太陽射手戴文布克，他在防守端卯足全力，」戈貝爾繼續把話嗆明，「我看著他，不免拿他前兩季表現相比，你能看出他們以自己在防守端表現為榮，他們成功守住自己對位球員，我認為我們還沒有做到這一點，但我們可以做到的。」

面對戈貝爾的公開質疑，米契爾先是沉默一段時間，隨後表示，「我們明天必須贏球，專注防守，就是這樣。我們作為整體，必須每個人都扛責任，這是戈貝爾表達方式，我不會太擔心，我只須找到方法變得更好，他的方式剛好是這樣。」

同樣可能是戈貝爾暗批對象的爵士替補後衛克拉克生，則是把話說得更清楚，「就是防守問題，我們需要更多專注力。這是我們堅持要做的，也是我們一整季都在討論的，但我不想再次討論這個話題，他沒有指出球隊任何人，我們無須跟媒體說太多。」