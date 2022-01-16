聯亞股價漲6倍，聯亞生技及聯亞藥高階主管疑涉內線交易，經新竹地檢署長期調查後兵分22路搜索，最後聯亞生技執行副總經理彭文君以300萬交保，不過先前高端股價曾飆漲13倍，櫃買中心甚至5度指出其交易有異常，但到目前為止卻都沒有後續，前民進黨立委郭正亮就表示，內線交易若沒列偵字案「絕對查不到！」

聯亞遭檢調大動作兵分22路搜索，17人被傳喚到案說明，檢察官15日凌晨複訊後認為彭文君及傅姓處長違反證交法內線交易罪嫌重大，分別以300萬及100萬元交保，其餘15人全數請回。《新聞大白話》15日針對此事件進行討論，主持人王淺秋就指出高端股價也曾一度飆漲13倍，但卻沒看到檢調單位有類似的動作。

資深媒體人尚毅夫表示，事情要擺在同一個標準看才會清楚，聯亞被分22路去搜索，高端被櫃買中心移送5次，士林地檢第一時間卻是分「他字案」，且不僅沒去搜資料，也沒有如此明確的動作出來，「高端到底有沒有問題？」

尚毅夫表示，一般民眾應該會認為股價漲13倍的問題比漲6倍的還要更大，「高端沒這麼辦，我就不懂聯亞為什麼這麼辦？」並指出檢調如此的行為，會營造出是否與民進黨不同調，面臨問題的處置就會非常不同。

郭正亮也表示，根據自己過去在財政委員會的經驗，當股價被認為有異常時，應分「偵字案」才能申請監聽票進行監聽，掛保證說「內線交易沒有監聽票絕對查不到！」郭正亮指出，彭文君最後以300萬交保，他認為這代表應該是有一定的證據可以證明有相關情事發生，但他也質疑「高端真的都沒有嗎？那是因為你根本沒有查嘛！」

郭正亮說，若聯亞確實有人犯案那當然該查，但社會普遍懷疑高端有內線交易的傳聞更多，且還有5次異常報告，不解為何對高端如此寬容，並再度強調「內線交易非常、非常難查」，認為此次聯亞被抓一定是透過監聽。