配合教育部體育署推行學生規律運動政策，國立體育大學每年於寒暑假辦理「學生體育育樂營活動」，今年寒假將以嚴謹的防疫措施登場，讓學生們能有兼具健康與樂趣的寒假假期，即日起開放高中以下學生網路報名。

國立體育大學每年於寒暑假辦理「學生體育育樂營活動」，結合各特色學校在臺灣北、中、南、東4大區域同時舉辦，深受家長及參與學生喜愛。今年寒假為讓更多學生體驗多元運動，將每梯次課程改為1天，規劃辦理72個梯次，預計將吸引3500名學生參與。

體育署表示，這次活動以「走出戶外、擁抱山海」為宗旨，規畫樂趣化、多元化的體育活動，辦理「山系列」、「水系列」及「綜合系列」活動，包含登山健行、戶外冒險、攀岩、獨木舟、射箭、競技疊杯、漆彈、街舞、滑板、體能王…等13種多元運動項目。

今年新增幾種受年輕族群歡迎的運動項目，包含東京奧運首次納入的滑板，以及2024將首度登上奧運殿堂的街舞。水系列部分，花蓮縣體育會將辦理帆船項目，帆船運動在國內發展已有40餘年，但對多數家長來說，仍然是一項新鮮新奇的海洋（水域）活動。

體育署表示，體育育樂營3500個名額將優先提供給弱勢學生，若有其他名額則開放給一般學生，相關參加對象資格，依各梯次活動內容為主。活動名額有限，額滿為止。

體育署說，這次活動將遵守指揮中心的防疫政策，活動工作人員皆接種疫苗2劑滿14天且於活動前提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。有興趣參加的高中以下學生，可至活動官方網站（https：／／camp.ntsu.edu.tw／）查詢相關資訊。