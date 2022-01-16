大陸女星劉亦菲以噴仙氣神顏和清新氣質，而擁有「神仙姐姐」的美名，天生麗質的劉亦菲私下一舉一動也魅力十足，劉亦菲日前就在微博曬出現身咖啡廳看書的側拍照，她放下一頭長髮、專心低頭看書，儘管劉亦菲臉上不施脂粉又戴著口罩，但一股清新自然的靈氣藏也藏不住。

照片中，劉亦菲隨興穿著綠色針織毛衣、黑色長褲現身咖啡廳，知性的她放下一頭長髮、專心低頭看書，天生麗質的劉亦菲儘管頂著素顏，她的白嫩肌膚、圓滾滾大眼睛依舊相當吸睛，一股清新自然的靈氣藏也藏不住，劉亦菲清新模樣看起來就像女大生，完全看不出她已是34歲的輕熟女。

劉亦菲大方頂素顏現身咖啡廳。（圖／取材自劉亦菲微博）

劉亦菲2022年首發文就是頂著素顏、低調現身咖啡廳，絕佳狀態引發網討論：「野生神仙姐姐如此耀眼」、「女明星又素顏出街」、「姐姐你太仙了，好像小孩」、「好久不見，素顏狀態依舊好」，留言滿是好評。

劉亦菲雖然擁有「神仙姐姐」的美名，不過她其實相當親民，直率的劉亦菲日前更曾豪曬素顏自拍，只見她大方頂著發光神顏入鏡，劉亦菲還幽默寫下：「頭髮長好長了，哈哈」，躺在床上的她，還拍到身後刻著金邊、葉子花紋的床頭框，讓劉亦菲宛如童話公主下凡般夢幻。