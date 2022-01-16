北市聯合醫院仁愛院區驚傳一名英國籍確診者把病房當飯店住，擅自關閉病房內抽風設備，對此，北市聯醫陽明院區胸腔重症科醫師蘇一峰昨（15日）發文怒轟，若因為該病人擅自關閉負壓設備，導致護理師染疫，「不應該只罰幾千元而已」。

胸腔重症科醫師蘇一峰昨（15日）晚在個人臉書發文指出，北市聯合醫院仁愛院區有一名護理師染Omicron，14日基因定序結果出爐，是被照顧過的確診者感染。但他質疑，是否與日前傳出擅自關閉抽風設備的英國籍確診者有關。

蘇一峰表示，希望可以進行病毒基因定序比對，如果證實兩人的Omicron基因定序相同，「不該只是罰幾千元這樣而已」，他也向疫情指揮中心喊話，「請不要遇到外國人就軟了！好好照顧第一線的醫護人員好嗎」。

台北市醫師職業工會14日表示，有工作夥伴反應，一名英國籍確診者把病房當飯店，擅自關閉病房內抽風設備，還有其他確診者把醫護人員當服務生，用線上訂餐平台訂購餐點後，要求醫護人員幫忙領取，造成醫護人員相當大的壓力。

對此指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據《傳染病防治法》患者若擅自關閉通風設備，可處3000元以上1萬5000元以下罰款；對關閉設備的處罰，也要看設備的位置，若是擅離病房去關閉設備，則違反《傳染病防治法》第45條，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。