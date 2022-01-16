竊賊將安全帽得手後，拿到東區擺攤賤賣，大作無本生意，其中還有學生的電吉他。（民眾提供／盧金足台中傳真）

何嫌將轉運站外大學生停放的機車，當成安全帽的貨源倉庫，大白天就騎機車到場尋找下手目標。（民眾提供／盧金足台中傳真）

何嫌將轉運站外大學生停放的機車，當成安全帽的貨源倉庫，大白天就騎機車到場尋找下手目標。（民眾提供／盧金足台中傳真）

專偷大學生安全帽 中市警逮擺攤賣帽的慣竊

機車族最火大的事就是要騎車時發現安全帽不見了，近來台中市西屯區統聯中港轉運站外，很多大學生搭車返鄉回來台中時，發現安全帽不翼而飛，氣的報警，警方擴大調閱監視器，循線在東區正在擺攤賣安全帽的何姓嫌犯查緝到案，現場安全帽高達17頂，還有電吉他與腳踏車，全案警詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

「掛在機車上的安全帽被偷了！」最近很多大學生到西屯區統聯中港轉運站車返鄉，回來台中時，驚見機車停在中港轉運站外，但安全帽不見了，沒有安全帽無法騎機車上路，而且一頂高檔安全帽從1500元到3000元都有，竟有人下手專偷安全帽。

台中市警察局第六分局發現西屯區統聯中港轉運站附近，南來北往民眾及學生的機車配件及安全帽遭竊，在警方擴大調閱監視器下，發現何姓犯嫌涉嫌重大。

何嫌將轉運站外大學生停放的機車，當成安全帽的貨源倉庫，大白天就騎機車到場尋找下手目標，有的安全帽還是學生特製的造型，酷炫級的安全帽得手後，拿到東區擺攤賤賣，大做無本生意，其中還有學生的電吉他。

警第六分局偵查隊副隊長施明志表示，13日中午11時45分，持台中地檢署核發拘票，在台中市東區將何嫌查緝到案，並查扣安全帽17頂、電吉他1支及腳踏車等證物，並透過腳踏車上的烙碼發還被害人，何嫌警詢後依竊盜罪嫌移請台中地檢署嚴辦，有效維護校園安全。

台中市警察局第六分局分局長蔡元戎強調，維護校園安全是全民共識，經由專業治安風水師、校園安全座談，讓校園降低治安死角，提升防衛能力，透過積極偵查作為，對於在校園周遭犯罪者，絕對查緝到案嚴懲，警方會全面守護校園安全。