因應接種第3劑疫苗的需求，指揮中心15日重啟「1922公費疫苗預約平台」，不過本次預約平台和北市府開設的預約平台撞期，因此並未將北市的醫療機構納入選項，導致許多市民無法預約，引發反彈。對此，民進黨台北市議員許淑華表示，自己詢問市府，得到回應是沒有量能，許直言，請台北市長柯文哲別再把市民當塑膠，加開接種站就可以解決的問題，為何要讓台北市民打不到疫苗而苦惱。

許淑華昨（15日）在臉書發文表示，自己早上到市場發送春聯給民眾，有相當多的民眾跟她抱怨，因為台北市本期沒有配合1922疫苗預約平台，所以根本沒有辦法預約台北市的施打點，民眾只能跑到外縣市去施打。

面對市民的陳情，許淑華稱，自己去詢問市府，市府為此回覆「沒有量能，所以無法配合」，但又在媒體上公開恐嚇市民不接種疫苗，就限縮生活？許質疑，明明加開加接種站就可以解決的問題，為何要讓台北市民打不到疫苗而苦惱？

許淑華指出，根據衛生局統計，本周在台北市疫苗預約平台預約的量能約有20萬，但中型接種站的量能卻只佔了11%，沒辦法有效且快速紓解需要打疫苗的量能，也因為無法配合1922預約平台，造成台北市民疲於奔命要跨縣市施打。

許淑華更質問柯文哲，「到底有沒有想要解決問題」？若還不知道現在該做什麼，自己來告訴柯文哲該如何因應：首先，請增加區、鄰里活動中心做為中型接種站，柯市府評估了嗎；其次，台北市健保診所家數2000家，目前只有285家配合施打，不到15%，柯市府溝通了嗎；第三，醫師公會、基層醫療協會協助，調撥人力或協助媒合有意願之醫師、診所配合，柯市府做了嗎；最後，因應日後施打潮，設置大型接種站，柯市府準備了嗎？許批評，請柯市長不要一天到晚只會恐嚇民眾，卻又不解決疫苗量能問題，把市民當二等公民，這樣對嗎？