50歲女星郁方和斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚16年育有兩子一女，其中8歲女兒繼承優秀的基因，小小年紀就拍廣告，郁方將這些側拍照傳上網路，驚呼她完妝很像《華燈初上》的愛子（郭雪芙 飾），許多網友也認同，留言誇讚：「小公主模樣真好看呦！」

郁方昨（15日）在臉書發文透露：「瑞秋妹妹第一次拍廣告當時是10個月大，第二次就是現在，八歲。一早6點多的通告，小女孩的心思，嘴巴上說好可怕喲～不想拍…但其實很興奮。」照片中，郁方女兒留著俏麗短髮，五官標緻，富含膠原蛋白的臉部膨潤，素顏的狀態就像一塊璞玉，再經由造型師的巧手改造，搖身一變成小美女，郁方驕傲地笑說：「我覺得化了妝很像《華燈初上》的愛子。」

貼文曝光後，名媛王瀅留言認證：「有像耶！」眾多網友也紛紛表示：「妹化淡妝好水喔，真正漂亮的母女檔」、「漂亮的妹妹，遺傳媽媽的基因」、「瑞秋妹妹好甜美，很上鏡」、「媽媽以後就接送當經紀人就好」、「這位媽仔……入戲太深了，明明就是『小郁方』壓模版」還有人直言很像日本女星中森明菜，郁方笑回：「我也覺得像！」

郁方時常在社群平台分享生活點滴，前兩個月她透露被孩子在學校習得「富不過三代」，回家立刻問：「媽媽，怎麼辦？我以後沒錢。」想不到郁方高EQ回：「寶貝，別擔心，因為你是第一代，要加油喔！」勉勵孩子凡是靠自己最實在，被很多媽媽網友讚賞是教育類百科全書。