上周台積電(2330)法說樂觀預期，為台股打上一劑強心針，法人認為，今年行情可能重演2020年表現，跌深績優電子撿便宜時機到，台股長線多頭趨勢不變，農曆年前掌握「T．I．G．E．R」五虎策略，佈局電子新五虎潛力族群；至於台股基金仍可長抱，定期定額長線佈局，更能有助控管風險，強化資產防疫力，績效跟漲抗跌兼顧。

新光投信台股投資團隊建議，投資人趁農曆年前大盤震盪期間，參考五虎(T．I．G．E．R)策略尋找電子「新五虎」等利基族群，掌握到台股長線佈局新思路，包括：

T(TSMC，台積電概念股)：台積電最新法說釋放利多，對2022年及未來數年展望信心爆棚，法人看好台積電概念族群表現，以台積電來說，自製先進製程、先進封裝技術領先，8奈米以下訂單滿載，未來國內外新擴廠需求激增，直接帶旺上游矽晶圓、半導體設備、耗材、特化學品等族群，估相關供應鏈今年供貨更為吃緊，需求更甚2021年，2022年成長動能佳。

I(Innovation，創新技術概念股)：觀察英特爾、輝達、安謀、超微與賽靈思等國際大廠的技術佈局方向，可以發現AI、5G、HPC(高效能運算)、IoT(物聯網)等4大新技術崛起，有助未來電子產品新應用萌發，加速高速介面普及、雲端伺服器快速成長、智能需求穩步成長，催生台灣電子業2022年新興商機大爆發。

G(Green powr綠電概念股)：全球二氧化碳排放續增，各國宣布碳排政策，2050年碳中和趨勢推進下，台灣為節能減碳、解決限電危機，能源轉型的政策力道，預估2022年將增強，綠電發展更顯重要，綠電概念股包括風電、太陽能、儲能與民營電廠等次族群，今年持續受惠政府招標工程、上游多晶矽價格回落及國內用電市場，有機會興起創新商業模式，引爆國內綠電投資新商機，亦是台股長線佈局新機會。

E(Electric vehicle，電動車概念股)：綠電概念亦延伸到電動車，甚至未來自駕車領域，直接帶旺全球車用電子復甦，成為電子股布局下世代的重要戰場，目前台灣電動車相關供應鏈中，持續看好電池材料相關、車用IC、汽車半導體等車電領域，成為2022年電子股最被看好的成長新動能。

R(AR、VR、MR、XR，元宇宙基建概念股)：由Meta及微軟兩家公司創造的元宇宙平台，相關的軟硬體需求成為台灣電子業的新商機，目前看來，元宇宙是現實社會的數位孿生體，當元宇宙的虛擬環境，延伸至實體社會進行「虛實融合」時，將創造各種新的應用商機，背後的關鍵科技中，AR(Augmented Reality，擴增實境)、VR(Virtual Reality，虛擬實境)、MR(Mixed Reality，混合實境)及XR(X-Reality或Cross Reality，延展實境)，可看作是創造元宇宙的開端，是創造元宇宙的關鍵基礎建設技術，也是台灣電子股未來十年的新機會所在。

根據Lipper統計，近兩年期間共有85檔台股基金，定期定額報酬率勝過大盤；定期定額績效表現最好的前10名台股基金，平均報酬率達62.36%，超過大盤的31.55%達1.9倍；若從個別基金來看，表現最好的新光創新科技基金，過去2年來定期定額報酬率，更贏過大盤2.3倍，從進榜投信表現也發現，新光、野村、統一3家投信旗下台股基金均擠進績效前10強，檔數以新光投信最多4檔、野村投信有3檔、統一投信2檔、安聯投信也有1檔台股基金進榜。