陳時中稱校園護照「不該過於限制自由」 侯友宜回應了

桃園本土疫情不斷擴大，新北市市長侯友宜昨宣布，為保護學生安全，新北市將推動校園版「疫苗護照」，若有特殊原因要進入學校，得至少打過兩劑疫苗並滿14天才准放行，此政策也引發外界熱議。

侯友宜今（16）日受訪時表示，過年即將來到，最近Omicron入境比例仍相當高，尤其桃園疫情算是有一定緊張程度，新北市尤其過年到菜市場人潮多，所以要事先提醒民眾，不管到市場或大賣場，一定要實名制、戴口罩、做好消毒，更重要是保持適當距離；而為避免人潮擁擠，建議大家一次購買足夠的數量，分批、分時段購買。

侯友宜也強調，新北最重要是要保護校園，12歲以下都沒打疫苗，這次Omicron進來，年紀越小越容易感染Omicron的案例越來越多，為讓校園中的孩子們能夠受到保護，才會推動校園疫苗護照。

侯友宜也說，尤其現在只剩下一周就放寒假，孩子一旦染疫，不但要停班，全校都會停課，影響非常大。

而對於雙北皆有意推行疫苗護照，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，地方有各自的規定，呼籲對基本自由的限制不該過於強烈。對此，侯友宜表示，最重要是針對要進入校園的非特定族群，這是保護孩子的必要措施，因為現在孩子們還都沒打疫苗，老師本身則有打兩劑，甚至快篩。

至於餐飲業是否適用？侯友宜說，目前餐飲業沒有實施，主要是以最容易感染高風險、最弱勢族群，沒有打疫苗的孩子為主，校園安全才是最重要。