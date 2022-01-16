英國一名女歌手長期受肩頸痠痛困擾，所以經常在家做伸展運動，某天她突然感到頸背部一陣刺痛，卻不以為意，只吞了一顆止痛藥緩解，沒想到隔天午休起床後，她竟發現自己全身無法動彈也不能說話。

根據外媒報導，32歲女歌手法瑞爾（Helen Farrell）長期有肩頸痠痛的困擾，求診後醫生建議她可以在家裡做簡單的伸展運動。去年11月11日，法瑞爾如常在家裡做伸展運動，突然感覺頸背部一陣刺痛，當下她不以為意，認為只是偏頭痛的前兆，因此只吃了顆止痛藥緩解不舒服，然而這股疼痛一直持續到第二天，讓法瑞爾開始有些擔心。

不過當天傍晚她還有行程活動，於是上床午睡，希望一覺醒來後疼痛就能消除；一個小時後，法瑞爾的未婚夫叫她起床，沒想到她發現自己無法動彈也不能說話，「我口齒不清，說不出自己想說的話，我試圖移動，卻完全控制不了我的腿」，未婚夫見狀立刻將她送醫，檢查後醫生診斷她是椎頸動脈剝離導致中風，好發於伸展運動或頸部按摩時。

所幸在2個多月的治療過後，法瑞爾已經恢復說話和行走能力，歌唱實力卻因此大受影響，讓她不得不取消所有工作，「我的聲音聽起來依然虛弱，就像我這輩子從不會唱歌一樣，雖然很明顯地，我因為這件事感到擔心和難過，但我正在盡最大的努力保持樂觀積極，我仍對現在可以說話和走路非常感激」。