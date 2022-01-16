是否曾經想像，在一天結束後、上床睡覺前，開一瓶酒到自家陽台，看著夜景、放著音樂、點一支菸，為今天的自己作結，那是一個短暫抽離現實、慵懶、自在的空間，一個與自己好好相處的機會，如果你有這樣的想像，那 Prozac Balcony百憂解陽台 再適合你不過了，Prozac Balcony百憂解陽台 位在大安區，距離科技大樓站步行約3分鐘的距離，交通位置相當方便，就如同走到自家陽台輕易。

(圖/BEEMEN蜂報)

Prozac Balcony百憂解陽台 從外觀看來，有種英式酒吧的風格，隨性、自在、又有幾分神秘，以木質為主的建造也多了幾分溫度，而店門口最吸睛的元素，就是在一旁的電話亭了，在陽台喝著酒的同時是否曾經想要打給某個人呢？講到這邊小編怎麼突然心酸酸的......，想要找人訴說告解，不用再猶豫是否要撥出那通電話，Prozac Balcony百憂解陽台 就是傾訴天地，另外電話亭好像有蠻多有趣的事情發生，據店家粉專表示，有不少到 Prozac Balcony百憂解陽台 微醺的酒客，都曾在電話亭裡做傻事，在收店時總是好氣又好笑！

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Prozac Balcony百憂解陽台 店內坐滿這座城市需要出口解憂的人們，店內的裝潢傢俱以深色系為主，搭配昏暗的的燈光，更顯幾分神秘，座位方面有吧台及一般座位可以選擇，特別的是，店內牆上充斥各種海報，牆上的名人堂以音樂人為主，除了別具風格外，店家粉專也會分享關於海報主角的故事，增添幾分浪漫、自由奔放。

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Prozac Balcony百憂解陽台 供應不少調酒及啤酒，也有不少店家自身設計特調，每杯特調都用他獨特的風味、口感、層次，來訴說背後的故事，搭配上店家的文案，果然這個城市是充滿各種聲音，充斥各種故事，不管是古今中外的人們，煩憂並沒有隨著時間減少，而原因也都大同小異，點上一杯酒，好似故事都幻化成酒精，在血液裡流竄，用全身來感受他。

(圖/BEEMEN蜂報)

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Prozac Balcony百憂解陽台 時而也會有現場的音樂演出，讓酒客們徜徉在音樂之中，從各種方面都能感受到 Prozac Balcony百憂解陽台 骨子裡慵懶、浪漫、自由的靈魂，而店家粉專上的文案，時而讓人摸不著頭緒，卻又感同身受，或許沒有真正的解憂處方，但 Prozac Balcony百憂解陽台 提供你一個出口，就如同在自家陽台自適，又好像抽離這現實，快來Prozac Balcony百憂解陽台 體驗店家特有風格，體驗酒精故事吧！

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店家資訊

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Prozac Balcony 百憂解陽台

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電話：02-23771118

營業時間：

週一到週四、週日 20:00–02:00

週五、週六 20:00-03:00

地址：106台北市大安區復興南路二段309號

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