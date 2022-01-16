學生確診單日新增6例 教育部統計全國確診學生達956例 10:192022/01/16 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部公布最新統計，過去一天新增6個學生確診。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部公布最新統計，從去年4月20日到今年1月15日下午5時30分，共累計956個學生確診案例，比前一天950例一口氣增加了6個案例，其中4個是本土案例、2個是境外移入案例。 教育部表示，單日新增的4個本土學生確診案例中，1個是大專生、2個高中生及1個國中生。目前全部累計的956個學生確診案例中，包含大專校院生401個、高中生157個、國中生115個、國小生193個及幼兒園生90個。 社評／無緣RCEP 台商的替代選擇 餐廳累計20確診 感染不尋常 # 新冠肺炎 #台灣 #6個 #學生確診 #單日新 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃偉哲：疫苗護照可討論 須有配套 04:102022/01/16 焦點要聞 台灣寵物健康高峰會 開創毛孩新商機 04:102022/01/16 企業經營 新態樣醫療險附約 提供終身保障 04:102022/01/16 金融．稅務 台灣百和 均線多頭排列 04:102022/01/16 證券．權證 1922預約沒北市網跳腳 許淑華批柯文哲：別把市民當塑膠 09:532022/01/16 政治 三創元氣節 添購配備超划算 04:102022/01/16 產業．科技 吳釗燮：捍衛台灣靠自己 協防與否由美國評估 04:102022/01/16 話題觀察 仁愛院區護理師染Omicron 醫怒患者1惡行：該重罰 10:212022/01/16 生活 政治手段不利2022台港關係 04:102022/01/16 時論廣場 西堤傳播鏈爆炸 今至少＋9確診 餐廳恐陷環境污染 11:012022/01/16 生活 大陸2位數戰機巡台海 回應美航母行動 04:102022/01/16 焦點新聞 生活熱門新聞 西堤傳播鏈爆炸 今至少＋9確診 餐廳恐陷環境污染 - 生活 明起變天連雨一周！冷空氣這天到 北部下探14度 - 生活 被戳中要害！新娘婚禮上放「1首歌」 新郎氣炸當場退婚 - 生活 仁愛院區護理師染Omicron 醫怒患者1惡行：該重罰 - 生活 確診者回台只為健保？留學生不忍了揭別國醫療真相：到底有多無知 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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