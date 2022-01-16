教育部公布最新統計，從去年4月20日到今年1月15日下午5時30分，共累計956個學生確診案例，比前一天950例一口氣增加了6個案例，其中4個是本土案例、2個是境外移入案例。

教育部表示，單日新增的4個本土學生確診案例中，1個是大專生、2個高中生及1個國中生。目前全部累計的956個學生確診案例中，包含大專校院生401個、高中生157個、國中生115個、國小生193個及幼兒園生90個。