歐盟銅合金中鉛含量小於1000ppm豁免議題：RoHS 2.0豁免條款效期決議延至2026年7月21日，端子廠建通(2460)表示，越南廠正在申請購買銅下料營業項目，加上大陸用電成本上漲，擴大越南煉銅廠利基，建通預估，今年環保微無鉛銅佔比可望較去年增加1到2個百分點。

歐盟RoHS諮詢項目Pack22最終評估報告於2022年1月13日正式發佈，報告中針對附錄III的6(c)銅合金中鉛含量不超過4%，該類別效期延至2026年7月21到期。

建通表示，公司於2021年6月9日以「GEM TERMINAL IND 建通-成功替換電器接觸元件的成功案例」受邀參加RoHS豁免利益相關者線上會議(數家大型工業協會代表、三菱材料等)，提交成功轉換案例，因產品影響層面太廣，難以適用所有工藝，歐盟最終仍決議豁免延期，但歐盟於最終報告中提及：與會者普遍認同建通成功轉換案例。

建通強調，公司將持續響應全球環保趨勢，積極傳達綠色環保理念，除持續提升冶煉優化環保微無鉛銅相關製品，目前有多家客戶承認並轉換，且截至2021年9月環保微無鉛銅製品營收佔比已達10.46%，加上集團廢水零排放及建通越南廠正在積極申請購買廠外銅下料營業項目，以增加循環經濟（Circular Economy）整體效益，今年環保微無鉛銅佔比可望較去年增加1到2個百分點。

在異型導體銅材方面，建通已獲得泰科、宏發、拓緯、一詮等下單開發，其中泰科預計今年第1季到第2季開始量產交貨，另一家客戶也在開發送樣中，異型導體銅材加工服務可望成為建通未來營運成長主要動能。

為因應異型導體銅材市場需求，建通也擴建新廠，預計今年第1季末動工，目標是今年底可以開始試產，目前異形導體銅材台灣市場需求約每月1800噸，建通新廠完成後，初期單月出貨量可達600噸，約可增加月營收3億元，平均毛利率約15%。