美國好萊塢知名女星達珂塔強生（Dakota Johnson），自2015年全裸演出《格雷的五十道陰影》後知名度大開，凹凸有致的火辣好身材也讓她成為不少人心目中的性感女神。而近日達珂塔強生為新戲宣傳並接受採訪，意外透露拍攝時的真實感受。

達珂塔強生在2015年全裸演出《格雷的五十道陰影》系列電影後，星路大開、聞名全球，她也因此被冠上「格雷女」的標籤，並接連演出多部有裸露場景的電影，火辣性感形象深植人心。就連去年12月所推出全新電影《The Lost Daughter》，在劇中也有多場脫衣裸露的場面。

而近日達珂塔強生接受媒體專訪時，被問到拍攝裸露場景時的感受，達珂塔強生坦言「有時候會覺得很困難，也有點不想在片場直接脫衣服了」，接著透露她開始對於這樣的性感角色與自己的外表感到厭倦，不希望大眾只注意到她美麗的外貌而不是演技，意外透露內心真實的想法。

事實上，達珂塔強生在拍攝《格雷的五十道陰影》系列電影時，堅持不用替身，堅持由自己演出所有情色的場面，因為對她來說只要是導演要的畫面，對電影有幫助的、是漂亮的，她都不會介意裸露，只是沒想到卻間接被包裝成性感尤物，讓她想轉往實力派演員的方向前進時，受到不少阻礙。