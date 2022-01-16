趙少康質疑朱立倫對日本核食開綠燈 侯友宜這樣說

針對核食議題，中廣董事長趙少康質疑國民黨立場轉變，傾向同意開放，批國民黨主席朱立倫做決策都未跟黨中央討論，但國民黨否認表示，「拒絕恣意開放核食」，新北市長侯友宜今上午視察土城市場防疫狀況後被問及此事，他說，「每件事情都要溝通協調，只要大家都是為國家人民最大的利益和福祉考量，就全力以赴。」

另對有部分立委主張「核食」應更名，侯友宜說，最重要的是溝通討論，大家有一定方向的話，最重要人民健康擺在最前面，強調人民健康永遠是最重要的。