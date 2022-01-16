在教育部國教署支持下，青少年表演藝術聯盟以「戲劇」作為陪伴青少年成長的媒介，引導青少年探索自我天賦，為青春開闢第二條路。

教育部國教署自106學年度起補助青藝盟辦理「中輟生預防、追蹤與復學輔導工作計畫」，並以「風箏計畫」與嘉義縣民和國中慈輝分校合作，透過戲劇陪伴教育方式，牽起特殊境遇青少年的手，提供長期穩定的課程、成果展現舞臺、療癒心靈的過程，陪伴分校內家庭功能支持系統不健全的同學，找回信心與尊嚴。

青藝盟更在2017、2018年帶領學員參與嘉義縣表演藝術中心舉辦「藝把青－青少年創意戲劇競賽」，以真摯動人的演出拿下冠軍、亞軍，為學校與孩子帶來正向影響與鼓舞。

「再見老狼」為青藝盟推廣戲劇之一，講述家庭成員在送爸爸最後一程的路上，彼此之間與車禍肇事者、禮儀公司處理喪事過程中發生爭執的劇情。劇中兄弟之間不吐不快的爭鋒對話，卻同時也觸動一直不善於表達自己情緒的媽媽，最終在靈堂前，對兒子說出內心最深最溫柔的話。

青藝盟表示，想要被愛、被關懷、被理解是人的本性，當這類情感需求無法得到滿足時，長期的積累與表現被轉換為負面情緒與行為，特別在敏感、迷惘、容易感到無助的青少年時期，認識情緒更顯得重要。而戲劇可以激發觀賞者進行反思與自我內在對話，期許經由戲劇來引領青少年重新審視自我，梳理內在情感，協助找到情緒的出口與安放。

教育部國教署指出，多年來青藝盟看見許多青少年問題的根源，多是源自不懂得如何與自己的情緒相處。2021年起，青藝盟將生命故事轉化為演出文本，藉由與專業劇場演員合作，在全台各地進行7場校園巡迴演出。應用戲劇及透過面對面與校園師生分享，引導青少年面對生命教育及處理情緒等議題，期能達到深入人心之啟發。