美國德州一座猶太教堂15日傳出綁匪挾持4名人質，要求釋放巴基斯坦女神經學家席迪圭（Aafia Siddiqui）。

美國德州一座猶太教堂昨（15）日傳出綁匪挾持4名人質，信徒表示，綁匪自稱有炸彈，在現場「歇斯底里尖叫」。警方調查顯示，歹徒的目的是希望美國釋放巴基斯坦女神經學家席迪圭（Aafia Siddiqui）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德州科利維爾（Colleyville）一座猶太教堂貝斯以色列公理會（Congregation Beth Israel）昨日傳出綁匪闖入挾持4名人質事件，當時教堂正在進行安息日禮拜，被挾持的人質包含一名拉比（rabbi，即教導猶太經卷的老師）。

科利維爾警佐尼爾森（Dara Nelson）表示，目前一名人質已被釋放，沒有人員受傷，警方與歹徒持續對峙中，這起挾持事件也沒有對社會大眾造成威脅。

美國德州猶太教堂挾持事件最新畫面。

2名執法人員透露，調查人員相信，綁匪的目的是希望釋放巴基斯坦女神經學家席迪圭，稱席迪圭是被陷害的。席迪圭在2010年因為7項罪名被定罪，包括謀殺未遂及武裝攻擊駐阿富汗的美國軍官。她目前在德州監獄服刑，刑期達86年。

美國德州一座猶太教堂15日傳出綁匪挾持4名人質，目的是希望美國釋放巴基斯坦女神經學家席迪圭（Aafia Siddiqui）。（資料照／美聯社）

席迪圭的委任律師表示，席迪圭本人絕對沒有參與這起挾持事件，「她不希望對任何人施加暴力，特別是以她的名字為由行動。」

事發當時教堂正全程直播安息日禮拜，觀看直播的信徒席佛蔓（Stacey Silverman）說聽到歹徒咆哮，有時候又對現況感到抱歉，說自己「不是罪犯」，她描述綁匪在不同語言之間搖擺不定，然後「歇斯底里地尖叫」，綁匪還自稱有炸彈。