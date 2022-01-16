全球資產管理巨擘資本集團（Capitol Group）認為，2022年通膨影響經濟的時程可能比預期久，使股市增添變數、帶來資產輪動，使主動式選股成為關鍵，建議投資人在選股上，可鎖定具定價能力、股利成長、致力於數位轉型的企業等三大特色因應。

展望2022年，資本集團預期全球經濟成長將持續溫和擴張。自疫情以來，美國在2021年領頭全球經濟復甦，走出疫情陰霾，預料2022年成長率回落至2.5～3.0％，仍高於過去長期均值。

資本集團預期，今年歐洲主要國家成長力道強勁，歐洲主要經濟體預期成長率可望維持在4％～5％。此外，日本政府推陳出新的財政刺激方案，也為日本經濟成長注入動力，歐、日可望接力美國，延續全球經濟成長動能。

對於成為今年市場關注重點之一的通膨，資本集團指出，受勞動短缺和供應鏈斷鏈影響，雖然通膨終將回歸到正常水準，但通膨影響經濟的時程可能會比美國聯準會預期久。其中，黏性通膨的影響力更深遠，如租金、保險和醫療費等一旦調升則不易復返。

資本集團預期，黏性通膨將會是推動今年通膨的主要因子，投資人應密切關注黏性通膨分類下的價格變化。針對通膨升溫環境，建議投資組合可透過加入通膨連結債券、高股利成長及具定價優勢的企業，有助於降低通膨對投資組合的衝擊。

至於公司債市場基本面甚佳，槓桿比率持續降低且利息保障倍數持續上揚，發債企業財務體質越發穩健，惟公司債利差處於過去15年相對低點，未來收斂空間則相對有限。在過去美國10年期公債利率上揚的環境中，非投資等級債往往能在固定收益資產中勝出。

此外，資本集團指出，新興市場去年率先啟動升息，新興市場當地債與成熟市場公債利差逐漸放寬，更突顯新興市場當地貨幣債的高殖利率優勢，相對成熟市場公債浮現長期投資價值與機會。

資本集團認為，固定收益資產可透過靈活的債券配置，在風險與報酬間取得平衡，建構具有收益潛力的投資組合。投資人可從公司債市場中精選非投資等級債以及投資等級債，並適時納入新興當地貨幣債，即使在利率上升的環境亦能有所表現。

面對通膨上揚為今年股市增添變數，資本集團建議投資人在選股上，可鎖定具定價能力、股利成長、致力於數位轉型的企業等三大特色，來因應通膨上揚的一年。

首先，數位轉型潮流不侷限於美國科技業，正席捲全球各行各業，透過運用新技術改善營運模式和拓展業務機會。據Statista數據指出，全球數位化轉型資本支出預計將自2020年的1.3兆美元增加至2024年的2.4兆美元，龐大商機可望帶動相關類股表現。

再者，在通膨環境中，具定價能力的企業亦受投資人所青睞，主因有能力將成本轉嫁給消費者，因此，發掘具定價能力的企業在今年顯得格外重要。資本集團指出，以數位串流巨擎Netflix為例，雖然過去10年內將訂閱費先後提高4次，但訂戶仍不減反增。

此外，資本集團指出，根據歷史經驗，具股利成長的企業往往能創造較好的回報，且優於其他股息策略。主因股利成長往往象徵企業獲利持續成長，成長的股息較有能力抵抗升息所帶來的衝擊。