馬來西亞女DJ藍星蕾，不只曾被獲選為亞洲百大女DJ，擁有甜美臉蛋與傲人美胸的她，也不吝嗇在網上分享美照和好身材，人氣很夯的藍星蕾，IG更擁有263萬粉絲追蹤，而藍星蕾日前則在網上曬出泳池辣照，她上身僅穿一塊棕色小可愛就入鏡，低胸設計讓她E級白嫩上圍隨時都快彈出，火辣畫面讓網友狂噴鼻血。

照片中，藍星蕾放下一頭微卷長髮，火辣身材穿棕色小可愛和超短牛仔熱褲入鏡，藍星蕾的正面就好像只穿一塊布，讓她E級美胸快包不住，而視線往下看，藍星蕾還放送纖腰和白嫩長腿，好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛直呼：「蕾蕾太辣」、「好性感」、「蕾蕾好漂亮」。

25歲藍星蕾兼具才藝和美貌，她從小就對音樂和表演有興趣，並兼具模特兒、DJ、演員、主持人與小提琴家的身分，同時，藍星蕾還是學霸一枚，擁有新加坡奧林比亞大學的法商碩士學歷。以DJ打知名度的藍星蕾，刷盤技術更是了得，曾代表新加坡在2016年獲得亞洲百大女DJ的殊榮，而藍星蕾近年則把演藝重心放在台灣，推出寫真書外，也在綜藝節目、外景節目擔任助理主持。

藍星蕾最讓外界熟知的，莫過於她過去曾大尺度穿比基尼在平交道拍照爆紅，而讓藍星蕾擁有「平交道女神」、「平交道巨胸妹」的稱號，連帶也帶動她的IG人氣，藍星蕾IG至今已高達263萬粉絲追蹤。