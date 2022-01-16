Toyz YouTube頻道

周周曬出對話截圖，顯示奈奈疑似也牽涉詐賭事件。（翻攝Toyz YouTube頻道）

周周曬出對話截圖，顯示奈奈疑似也牽涉詐賭事件。（翻攝Toyz YouTube頻道）

前《英雄聯盟》S2世界冠軍劉偉健（Toyz），涉嫌販賣二級毒品大麻菸彈遭羈押，之後轉至毒品戒治所勒戒，1月4日才釋放，又被公司夥伴「周周」爆料曾詐賭同為電競選手的丁特，而Toyz當時的女友實況主奈奈（陳映瑜）疑似也牽涉其中。

周周15日晚間更新Toyz 的YouTube頻道，表示劉偉健獲釋後，控告他提告侵占公司財產，目前雙方正在進行頻道的經營權官司。周周說自己曾非常欣賞劉偉健，兩人感情非常好，甚至曾同居一年，就像親兄第一樣。

而兩人友情消失的轉折點是Toyz詐賭，周周指控Toyz曾買了一副詐賭用的撲克牌，還找來好友丁特、丁特好友一起玩射龍門，成功詐賭丁特，事後東窗事發遭丁特求償600萬元，否則就要公開詐賭一事。

影片中周周還曬出公司內部對話截圖，顯示奈奈也牽涉詐賭事件，奈奈發言：「要不要去圈錢」、「應該有幾個白癡，可圈」、「打一打說射龍門」、「然後帶牌，洗他們錢」、「妞妞我沒做牌哦」、「我狂妞妞」。

周周表示，之後劉偉健因為販毒遭逮捕，他緊急替劉找律師處理官司，聯繫多人處理後續大小事，但劉卻誤解他企圖侵佔YouTube頻道，在劉交保獲釋後，雙方也談好要見面處理經營權，但他卻先收到警方通知，才得知劉嘴上說和平溝通，實則已經向他提告侵佔，他才心死，認為一切交由法律處理。

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