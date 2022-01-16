朱立倫清楚說明對日本核食立場 趙少康一句話回應

中廣董事長趙少康昨不滿黨中央對「福島食品」態度有所鬆動，怒轟黨主席朱立倫一定要出來講清楚。對此，朱立倫今強調，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分百反對，民進黨若以所謂的交換國際政治利益，國民黨絕不會認同。對於朱立倫的回應，趙少康認為知錯能改就很好。

趙少康今（16日）接受媒體採訪表示，大家都知道萊豬進來後，民進黨一定會推動核食進口，當然執政黨有執政黨的考量，可是台灣讓步總要有交換到實質的東西，而不是被予取予求；有很多人說全世界只有台灣和大陸沒有開放核食，自己不清楚大陸現在做法，但台灣進口很多日本的食品，還越進越多，只是不要福島的核災區食品而已。

趙少康直言，民進黨有民進黨的考量，但是國民黨要有國民黨的立場和樣子，面對日本核食議題，他認為國民黨要很謹慎，既然國民黨身為在野黨，就應該站在人民的立場。

對於國民黨昨天國民黨私下貼給記者的聲明表示，「只要日本能向台灣保證進口食品安全，國民黨就同意日本核食進口」，趙少康稱，基層都爆炸了，很多民代都來跟他反應，所以自己才會出來講話，因為國民黨在此議題上，一定要有清楚的態度，沒有模糊的空間。

趙少康強調，朱立倫上午的表態，以及看到國民黨發的聲明，他就認為知錯能改是很好的，也希望國民黨要有立場，而不是放風向球試探民意，引發基層爭議，「開大門走大路還是比較好」。