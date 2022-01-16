本名朱安禹的兒童台女神始祖「水蜜桃姊姊」（後改為：小蜜桃姐姐）2011年閃嫁身價10億的大陸富商李慎言，婚後隨夫定居上海，專心照顧一對子女，較少現身公開場合。近日有鄉民在PTT突提到水蜜桃姊姊，稱她現在變成網紅臉，引起熱議。

這名網友15日在PTT八卦版PO文表示：「我知道她離開東森幼幼台進入MOMO親子台後改名叫小蜜桃姊姊了，但是大家還是習慣叫他水蜜桃姊姊，叫小蜜桃姊姊很少人知道是誰，後來嫁給大陸富商退出演藝圈了。」他曬出水蜜桃姊姊婚前、婚後的照片，忍不住驚呼：「怎麼水蜜桃姊姊結婚後變成大陸網紅臉了？有卦否？」

網友發文直指水蜜桃姊姊變成網紅臉。（圖／翻攝PTT）

貼文一出，很快地湧入眾多網友留言：「老了」、「感覺有整過喔，型有變」、「下巴怎麼了」、「那個眼睛我的林默娘啊」、「也差太多XD」、「膠原蛋白流失，或是整壞了」、「謝金燕姊姊？」、「現在是壽桃姊姊」，但也有人認為只是妝容和濾鏡的關係，「修照片而已吧」、「長得還是一樣可愛」、「造型問題啦，沒差多少」、「就歲月流逝臉比較沒有這麼膨而已」、「都40歲了還嫌」、「其實沒變啊，眼妝跟眉毛畫法不一樣」。

水蜜桃姊姊結婚10年，與丈夫組成一家四口的幸福家庭，羨煞眾人，近年卻屢被傳夫家投資失利、婚變傳言，逼得水蜜桃姊姊轉發老公的聲明強調「債務已解決」，並掛保證夫妻倆感情很好，以行動瓦解婚變謠言。