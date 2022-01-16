KD limped to the locker room after an apparent knee injury.



Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/SiXVMjzI90 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2022

儘管籃網當家球星杜蘭特第2節不小心遭到隊友壓傷左膝，只能自行走進休息室內接受治療，不過籃網16日仍靠「大鬍子」哈登貢獻27分、14助攻與8籃板的接近大三元演出，最後以120比105轟翻鵜鶘，接下來就等杜蘭特明天MRI結果出爐了。

籃網開賽就靠杜蘭特、哈登兩人領軍，打完首節取得32比22領先，來到次節，籃網發動16比2猛攻，轉眼擴大領先到30分，不過杜蘭特不慎被跌倒的隊友布魯斯布朗壓傷左膝，直接走進休息室接受治療，上半場結束，籃網69比41領先。

眼見場上無須杜蘭特繼續壓陣，籃網官方中場休息時間宣布讓他提前退出比賽，儘管鵜鶘一度縮小差距到15分，不過哈登持續在場上提供火力與及時助攻，幫助籃網末節重新擴大領先到20分以上，鵜鶘雖拚到最後關頭，仍無力逆轉局面。

籃網除了哈登交出接近大三元表現，米爾斯也有21分進帳，加上小將卡麥隆湯瑪斯替補貢獻20分，有效填補杜蘭特傷退的得分空缺，凱斯勒愛德華茲16分，杜蘭特傷退前仍拿12分、3籃板及2助攻；鵜鶘以英格拉姆22分最高，哈特14分、11籃板。