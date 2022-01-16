西堤案持續延燒再加5，桃園市長鄭文燦16日防疫會議宣布再增2顧客確診，也是聯邦聚餐隔2天、於9日用餐的顧客，夫妻三代同堂一起去用餐，夫妻一起確診，鄭文燦說，該確診夫妻都是在國內中小企業服務，職場個別匡列44人和6人匡列，他也宣布除昨晚提到的楊梅幼兒園楊梅分班之外，平鎮幼兒園紹豐分班及長春幼兒園，總共3幼兒園今都預防性停課1天。

鄭文燦今防疫會議宣布，西堤餐廳顧客昨深夜多2人確診，是三代同堂11人9日一起去西堤用餐，其中一對夫妻同時確診。他指出，西堤餐廳7日有員工感染後，到9日顧客感染，不到3天時間就有傳播力，市府已針對西堤餐廳所有顧客一個個通知採檢，總共通知347組、1246顧客，其中192組採檢後送集中檢疫所，155組採檢後要自主健康管理，他也呼籲有西堤足跡或1月7至12號間有到西堤者，都要出來採檢。

鄭文燦也提到，該確診夫妻都是在國內中小企業服務，職場個別匡列44人和6人匡列，他也宣布除昨晚提到的楊梅幼兒園楊梅分班之外，平鎮幼兒園紹豐分班及長春幼兒園，總共3幼兒園今都預防性停課1天。

鄭文燦說，目前中壢高商採檢1622位、1030陰性，東興國中採檢1343位、176人陰性，2校已有2965人完成採檢，會持續完成，強調昨採檢人數達到近日最高峰，有多達6000人，採檢結果會持續出爐，會後他也留伏筆，認為今確診人數恐會再攀升。