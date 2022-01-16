中國輕紡城建設管理委員會15日消息指出，2021年亞洲最大布匹市場：中國輕紡城線上線下市場成交額達到人民幣（下同）3040.56億元，其中市場群交易2338.88億元，年增8.12％。隨著2022年「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效，紡織外貿再迎新商機。

中新社報導，中國輕紡城地處長三角南翼、浙江省紹興市柯橋區，全球近四分之一的紡織品在此交易，紡織品遠銷192個國家與地區。2021年在全球抗擊新冠疫情的背景下，當地政府、企業、行業協會合力，透過探索貿易新模式、舉辦線上線下展會等，幫助行業渡過難關。

2021年，中國輕紡城市場保持良好的發展趨勢，光面料市場成交額就達到1685.14億元，年增10.46％。線上成交額達到701.68億元，年增15.59％。1月至12月，中國輕紡城新註冊市場主體5084家，其中新註冊企業2099家，新註冊個體工商戶2985家。