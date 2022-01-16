大陸為期40天的2022年春運明(17)天將正式開啟，除夕火車票也將正式開搶。央視網報導，今年春運，大陸全國鐵路旅客發送量預計達到2.8億人次。

2022年大陸鐵路春運自1月17日開始，2月25日結束，共40天。按照火車票提前15天發售的安排，旅客1月16日起可以購買1月30日（臘月二十八）的火車票，1月17日起可以購買1月31日（除夕）當日的火車票。

在15日舉行的大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，國鐵集團客運部副主任朱文忠指出，總體上，春運每日席位可供給能力最高可以達到1050萬左右，較2019年提高10％，客座能力能夠滿足春運旅客出行需求。

但朱文忠指出，受疫情影響和各地防控政策引導，旅客出行存在較大的不確定性和變化性。

同時，大陸鐵路部門將繼續實行均衡的售票策略，嚴控列車載客率；加強車站自助設備佈局優化，避免人員聚集等待；延長網路售票改簽業務辦理時間，提供24小時退票服務。

對於準備出行的旅客來說，準確、及時掌握出發地和目的地的防疫政策十分必要，現在這些資訊可以直接在「12306」App上查詢了。

目前，「12306」在購票時可以查看出發地和目的地所在地區的最新防疫政策。

例如，查詢北京至哈爾濱的列車，在購票頁面的最上端可以看到兩地的「防疫提醒」。北京市最新防疫政策包含了最大限度減少出京活動，加強進出京管理等內容。哈爾濱市最新防疫政策包含須持48小時內核酸檢測陰性證明、憑健康碼綠碼通行等內容。

大陸鐵路部門提示，同一座城市，其進和出的防疫政策有所不同，請旅客在購票時詳細瞭解相關的防疫政策。