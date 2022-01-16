總統蔡英文「論文門」爭議持續延燒，旅美學者林環牆今（16）日在臉書發文，指出倫敦大學原「資料保護暨資訊法遵」主管於去年9月突然被撤換，而新任主管米爾威勒女士 （Suize Mereweather）日前以電子郵件的方式回覆提問，稱倫敦大學承認「本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊」。

林環牆在臉書表示，蔡英文詐騙博士學歷的論文門醜聞，在英國端因為各方萬箭齊射的關係，倫敦大學與倫敦政經學院（LSE）似乎已強烈感受到停損點一再逼近，很難再硬拗下去，近日的兩項發展更透露出玄機。

林環牆指出，倫敦大學原「資料保護暨資訊法遵」主管古德先生（Kit Good）擁有博士學位，更在倫敦大學任職長達10年之久，但2021年9月卻突然被撤換，且到目前為止都處在「自我雇用」的特殊情況，讓他質疑「出事了嗎？」

林環牆表示，新上任的「資料保護暨資訊法遵」主管為與倫敦大學毫無淵源的米爾威勒，而對方與過去頻頻規避不答敏感問題的古德不同，似乎比較不願意再為蔡英文做不當的資訊掩蓋。

林環牆指出，米爾威勒在今年1月11日以電子郵件回覆一位陳先生（(Li Xing Chen）的提問，內容清楚表達倫敦大學沒有LSE所稱持有的任何有關蔡英文的資訊，並強調博士學位的授與紀錄，是歸屬於各學院，而非倫敦大學本身。

林環牆表示，論文門的調查已進入第三年，現在終於確認倫敦大學與LSE都沒有蔡英文的博士資料，讓他怒批「那麽不就等於該資料根本就不存在！」並說「至此，蔡英文詐騙博士學歷的黑心與無恥，已表露無疑」