台中市與桃園市分別名列土地交易最熱門的2個縣市，2021年交易金額達687億與487億元。桃園房市近幾年話題不斷，2021年建物移轉棟數更達4.6萬棟，六都之中排名第3，移轉棟數年增率約2.4%。高鐵桃園青埔特區為桃園住宅推案一級戰區，第一太平戴維斯受託辦理桃園青埔高鐵特區住宅區土地公開標售，標的位於高鐵桃園站前，距離高鐵桃園站僅500公尺，坐落於青埔路二段與青園路的三角窗位置，基地面積635.02坪，建蔽率與容積率為50%與200%，開標日為3月17日，即日起開始領標。

台中市與桃園市分別名列土地交易最熱門的2個縣市，2021年交易金額達687億與487億元。桃園房市近幾年話題不斷，房價負擔較雙北市輕的優勢，再加上機場捷運、桃園捷運、航空城話題與台商回台設廠首選地區等利多帶動下，持續吸引雙北市人口移入，或北漂青年落腳成家，近五年人口增長8.4萬人，成為6都之中，人口成長最明顯的縣市，2021年建物移轉棟數更達4.6萬棟，六都之中排名第3，移轉棟數年增率約2.4%。

高鐵桃園青埔特區挾著軌道建設利多，為桃園住宅推案一級戰區，更是桃園市住宅推案量最多的區域，多家建商積極購地，包括亞昕、宏普、皇普、新潤等上市櫃建商皆在近年購入土地；另外，桃園地政局於去年第3季標售桃園鐵站區土地，標脫金額達到104億元，平均溢價率達31%，宏普、桃大機構、興富發集團與中悅建設各別斥資20億元以上，購置青埔高鐵特區土地。