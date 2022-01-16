意外發生前現場施工照。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

意外發生後現場鷹架倒成一片。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄港洲際碼頭15日約16時45分許發生重大工安意外，一共造成2死6傷，勞工局勞檢處16日一早也偕同業者到場調查，初步研判可能是在槽體內的千斤頂，疑似油壓突然故障，鷹架倒塌而在上頭的工人也跟著摔傷或被相關物件壓傷，現場內部照也跟著曝光，鷹架倒成一片。

高雄市府勞工局勞檢處昨晚與今早偕同業者到場調查，內部現況也跟著曝光，原先千斤頂和鷹架完整搭架成一圈，意外發生後全倒成一片，勞工局表示將依《職業安全衛生法》第6條第1項以及《營造安全衛生設施標準》第13條來追究雇主和相關人員責任，目前現場勒令停工，將依法裁罰3至30萬罰緩，勞工局補充，依照違法規定嚴重程度，目前將依最高30萬來處份，因鷹架工作設備倒塌未注意，也未做好防止崩塌工作。

中鼎公司專案經理傅孔交表示，受傷的6人已轉到一般病房，公司也到醫院場慰問及關心。他表示，鷹架大約在4至5米間，當時共有21名工人分別在不同地方工作，最後一位葉姓工人是被墜落內槽鋼板壓住，他的身體在內槽和外槽中間，空間約1米。他強調，作業前60部油壓千斤頂已經有確認，是頂升後才發現其中2部故障。

元合工程行負責人胡寶元提到，工人上工都有背安全帶，因為安全帶是勾在鷹架上，鷹架倒塌工人才跟著摔落，2位死者都是老師傅，都已經從事20至30年。

這起工安意外一共造成2死6傷，其中一名鍾姓工人急救後宣告不治，受困的最後一名葉姓工人被鋼板壓住受困逾5小時，於昨晚10時25分許被救出脫困，葉男原本意識清楚，但消防人員進入槽體將他吊掛回地面時，葉男疑受困太久失去無生命跡象，現場人員緊急進行CPR後送醫搶救，但遺憾的是最後仍宣告不治。