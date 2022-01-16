「Donna 棠娜」有著甜美臉蛋及魔鬼身材，擁有E級上圍，號稱擁有最美乳型，近期剪了一頭短髮的她，結果被朋友講像小丸子，而她一怒下PO出性感美照，讓網友留言「是小丸子長大版」。

在IG擁有 21萬人追蹤的「Donna棠娜」，還在就讀台中科技大學時就憑藉高人氣登上 JKF 雜誌封面，已經畢業的她時常 IG 曬出美照，近日「Donna棠娜」因剪了俏麗短髮想駕馭不同風格，沒想到被朋友說「像豬哥亮、蔡英文、櫻桃小丸子」的造型，她被激怒後便PO出穿著黑色高叉連身T美照，想讓網友評論，但能見到她PO出的一系列美照從牛仔褲卡在臀上，且連身衣胸前開洞炸出E級東西半球，都讓她的好身材一覽無遺。

雖「Donna棠娜」朋友認為短髮造型像櫻桃小丸子，但網友卻認為是「小丸子長大以後」、也有人說像「賴琳恩」，而其他網友則留言「化悲憤為力量 妳這樣超美」、「還是那麼的漂亮女神」、「這衣服材質不簡單」、「明明就草娥 哪裡的蔡英文」、「這麼美」、「好大」、「完全駕馭成功」，但不管哪種造型都讓網友大飽眼福！

此外，網紅「Donna 棠娜」日前在寒流來襲時她依然穿著單薄長裙，並寫下「辣妹一年四季都是夏天！」，能見她背後開深V到腰間並讓渾圓側乳乍現；到泳池畔「Donna 棠娜」也不放過穿上比基尼拍照機會，並寫下「老天賜予我一張大長腿，畢竟奶奶、顏值可以靠後天賦予，小短腿依舊只能是小短腿呀！」也讓她渾圓美胸及S曲線現形。