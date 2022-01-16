為感謝民眾力挺四大公投，台北市議員羅智強和國民黨前文傳會副主委鄭照新今徒步走400公里進行謝票，對此，資深媒體人韋安直言，若國民黨2022能徵召羅智強參選高雄市長，將能打響2022空戰，否則在現今的媒體環境下，國民黨只會被民進黨狂打。

韋安今（16日）在臉書發文表示，當媒體幾近全面成為執政者的文宣機器時，在野黨唯一的發聲管道只剩下自媒體，因此羅智強和鄭照新狂走400公里，一是為了謝票，二是為了100萬YT目標邁進。

針對2022選戰，韋安認為，藍營徵召羅參選高雄，才是2022打響「空戰」的第一選擇，否則在現今的媒體環境下，國民黨會被蓋上布袋狂打，把羅擺對位置，就等於一個強力媒體，羅鄭可說是藍營的一對「活寶」了！

為感謝民眾在公投時力挺，羅智強（右）和鄭照新（左）今徒步走400公里謝票。（圖片摘自羅智強臉書）

此外，前民進黨立委沈富雄12日在網路時事節目《POP撞新聞》上也表示，羅智強不曉得師出哪一門，「你要佩服他」，在這種情況之下，國民黨像羅智強這麼認真的人很少，因為羅選擇一條很費力、不討好的路。