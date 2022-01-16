現在生活不易，許多大學生靠打工賺取生活費或額外的零用錢，而最多大學生選擇的工作有連鎖飲料店、餐飲業、服飾業，這些能夠快速上手的產業，除了展場工作等短時間的打工外，現在雇主幾乎都是利用「匯款」的方式將薪水發放給工讀生，而日前就有一名大學生在網路上控訴，一名雇主要求即將離職的工讀生半夜到店裡去「數薪水」，眼見一袋黑色大垃圾袋裡頭裝滿了50、10等的硬幣，讓該名工讀生「數錢數到手抽筋」，該名雇主荒唐又無理的行為讓網友們看傻眼。

一名男網友在Dcard上以「數錢數到手抽筋」為題替女友控訴中原某連鎖飲料店的老闆，表示女友日前向飲料店老闆提出離職，要到店內領取最後一份薪水，沒想到時間、地點與方式都讓人跌破眼鏡，老闆要求女員工在半夜12點到店裡脫外套，且包包，手機放在外面，進去倉庫領薪水，不過進到倉庫後等著她的竟是一黑色大垃圾袋，裡頭裝了2萬塊的銅幣，老闆要女員工確實「清點」確認金額無誤，就可以領走，讓網友直呼：太沒品。

雇主發薪多用ATM轉帳(圖/Shutterstock)

原文。(圖/翻攝自Dcard)

原PO在文末更透露該名惡老闆「旗下還有燒肉店在中壢，兩家最近走了很多人，如果想體驗看看數錢數到手抽筋的，可以碰碰運氣。」文章引起眾人關注，紛紛在底下留言不解老闆的目的，也認為老闆這樣做實在太誇張，更不斷敲碗原店的店名與店址 :「真的很糟蹋人，還好離職了」、「跟老闆說少了850元，不信請他重算」、「飲料店是哪間啊」、「請公佈店名，拒吃拒消費。」

出門在外總是會遇到一些難纏或難搞的人，若是在合理範圍或可以接受的限度之內，適當的退讓都是合理的，畢竟在職場生存確實不容易，不過若是雇主太超過或太欺負人，就必須要反應給雇主讓對方知道這一切不合理，就算只是工讀生，也應該得到合理的對待與尊重。