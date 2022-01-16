南太平洋一座海底火山噴發，威力之強，近則東加王國遠則日本、美國西岸都發布海嘯警報。東加有居民在社群網站寫說：「請為我們祈禱。」

美國全國公共電台（NPR）和路透社報導，南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山14日日落前噴出火山灰和火山氣體，高度達20公里，寬度達260公里，這一幕人造衛星清楚可見，震波則連美國西岸俄勒岡州都有感。

美聯社報導，火山噴發的火山灰之多，通訊受阻，東加王國在日落前2小時即宛若黑夜。

洪加湯加－洪加哈派海底火山活動持續至昨天，根據東加王國地質服務部，昨天早上又有另一個為時約10至15分鐘的噴發。

法新社報導，澳洲氣象局並在距離火山約65公里的東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）觀測到1.2公尺高的海嘯。

東加王國人口10.5萬。居民陶法（Mere Taufa）告訴紐西蘭Stuff新聞網站，她原本在家準備晚餐，火山噴發當時，「我弟弟還以為附近有炸彈爆炸」， 幾分鐘後大水湧進住家，「我們當場就知道是海嘯」。

「四周全是尖叫聲，人們驚呼要逃至安全處，要大家往高處跑。」

東加國王杜包六世（Tupou VI）據報已被從位於努瓜婁發的皇宮撤離，並在警方車隊的護送下帶到遠離海岸線的別墅。

紐西蘭先驅報（New Zealand Herald）網站報導，錄影畫面顯示大浪沖刷至民宅、教會等，在通訊極為有限情況下，目前還沒有傷亡數據。東加國王有居民在社群網站寫下：「請為我們祈禱。」

美屬薩摩亞、紐西蘭、斐濟、萬那杜、智利及澳洲都發布海嘯警報，各國當局表示，大片沿岸地區可能遭到海嘯襲擊，包括澳洲雪梨。

美國整個西岸，從加州最南端到阿拉斯加州北端，也都發布海嘯警報；加拿大也對西岸卑詩省發布海嘯警報，呼籲民眾遠離海岸。

東加王國地質服務部呼籲民眾待在室內，外出建議佩戴口罩。由於海底火山噴發的火山灰可能汙染飲水，當局也敦促民眾替雨水蓄集、雨水收集灌溉系統加蓋。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110116