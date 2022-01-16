太平洋東加王國於本月15日發生大型海底火山爆發，在東加造成海嘯衝擊。外交部今天表示，我國太平洋友邦帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯及諾魯目前皆未發布海嘯警報，我國派駐當地大使館與技術團人員均平安。

位於東加附近的海底火山15日大規模噴發隨即引發海嘯，日本氣象廳、美國國家氣象局、太平洋海嘯預警中心、及東加等地都發布海嘯警報，目前相關國家及週邊各國仍持續在監控海嘯狀況。美國加州部分地區也因為海嘯波及而淹水。

外界關注東加海底火山爆發引起海嘯，是否影響我太平洋友邦，以及我國館團目前狀況，外交部副發言人崔靜麟今天表示，我國太平洋友邦帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯及諾魯目前皆未發布海嘯警報，我國派駐當地大使館與技術團人員均平安。

他說，外交部將持續密切注意東加海嘯的後續發展，並呼籲在此區域的國人，暫時不要在濱海等高危險區域活動，並隨時留意當地國政府發布的相關警戒訊息。