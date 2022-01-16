大陸商務部近日發布的資料顯示，2021年大陸全國實際使用外資金額1兆1493.6億元(人民幣，下同)，年增率增長14.9％，引資規模再創歷史新高。

新華社報導，亞投行首席經濟學家埃里克·伯格洛夫稱，跨國企業對中國投資的信心很大程度上得益於中國有力有效控制住疫情。

不僅規模創新高，而且成色足。大陸商務部資料顯示，2021年，高技術產業實際使用外資年增長率達17.1％，其中高技術製造業增長10.7％，高技術服務業增長19.2％。服務業實際使用外資金額9064.9億元，年增長16.7％。

滙豐銀行此前關於外資企業的一份調查顯示，97％的受訪企業打算繼續擴大在中國投資，原因是中國擁有龐大的市場、經濟持續增長的預期以及完善發達的供應鏈。

近日，普華永道發佈的一份調研報告顯示，91％的受訪在中國的日企表示，未來3至5年會保持現有規模或加大對中國投資。

大陸對外資持續的吸引力也來自不斷擴大開放和優化營商環境的努力。就在跨年之際，2021年版全國和自貿試驗區外資准入負面清單發佈，以及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）正式生效。

大陸商務部部長王文濤表示，新的一年，在穩外資方面，商務部將進一步擴大開放，包括抓好全國和自貿試驗區外資准入負面清單落實，擴大鼓勵外商投資範圍，發揮好21個自貿試驗區和海南自由貿易港等開放平台作用，吸引更多外資專案落地等。