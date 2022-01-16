2021年是疫情再起的一年，長期居家、遠端工作成為生活日常，蝦皮購物揭曉2021年度消費趨勢，統整全站消費數據、關鍵字、商品數量等深度分析後發現，消費用戶數年年增加，其中「男性熟齡」消費者更有超過60％成長幅度，熟齡族群整體的數位化意識崛起，也凸顯台灣電商消費輪廓更趨多元與全面，邁向全民網購的新日常；而疫情所帶動的消費也是2021年重頭戲，蝦皮購物觀察到，防疫相關商品除了實用性外，也逐漸更趨向「美觀、精緻化」，不難看出與疫情共存共生的日常中，台灣消費者不斷平衡防疫作戰與生活品質精緻化的腳步。

根據經濟部統計處資料顯示，2021年「電子購物及郵購業」占比再升高，估計占整體零售業比重往上攀升至7.2％，驗證零接觸商機的爆發。而隨著全民網購世代的來臨，蝦皮購物用戶數更是年年增加，其中成長幅度最大的族群落在55-70歲熟齡男性，整體平台銷售主力仍來自女性，平均客單價則是男性稍高於女性，尤以「30-34歲男性」坐穩客單價冠軍。

蝦皮購物發現疫情期間的消費數據，有許多用戶在宣布三級警戒後，在短時間內即開始集中購買調劑居家生活與適合室內活動的商品，更衝起「宅家自煮」風氣，「美食、伴手禮」品類在5-8月間成長蓬勃，訂單數為疫情前的1.6倍；「遊戲與娛樂收藏」於疫情期間表現也格外亮眼，5-8月之間僅四個月的訂單數量，直逼該品類全年度訂單量的一半。

2021年度熱搜關鍵字排行榜仍然由「口罩」穩居首位，總搜尋量高達300萬次。1-4月因疫情趨緩下降，但隨著疫情於5月時突然升溫，「口罩」關鍵字自5月後重回冠軍寶座，顯見疫情再度爆發後，整體台灣消費者的強勁需求帶動整體搜尋量爆衝。

2021與2020年皆是「口罩」熱銷年，而2020年的口罩銷售排行榜尤以「醫用口罩」等一般型口罩為主，2021年則出現「韓版」、「3D立體」、「顯瘦」等賣點的口罩商品，衝進熱銷商品前100名，佔比將近30％，消費品項的變化也顯示出消費者在邁入疫情生活第二年，防疫之餘更追求生活品質的精緻化，需求也從「重視實用度」轉變為「注重美觀與獨特性」，帶動造型口罩、口罩香氛扣等新興商品崛起，「防疫」相關需求開始融入生活，成為許多消費者日常穿搭、生活的一部分，這也成為防疫世代另一股不可忽視的商機。