香港豔星吳雪雯過去曾在8、90年代，以姣好容顏與火辣身材拍攝許多三級片，是不少人心目中的性感尤物，其中一部代表作便是與梁朝偉合演的港片《韋小寶93摩登闖情關》。但沒想到星路一片看好的她，卻在大紅時傳出遭到黑道盯上，不僅將她擄走還被打斷2根肋骨，讓她對演藝圈徹底失望，最後退出演藝圈，而消失25年的她近日也曝光了近況，引起熱烈討論。

現年54歲的吳雪雯剛出道時，曾接拍不少電視廣告，後來被導演相中轉而開始拍攝電影，一連在《省港旗兵4：地下通道》、《正紅旗下》、《女子監獄1993》多部電影中演出，但後來她開始接拍情慾戲，先是與梁朝偉合作的《韋小寶93摩登闖情關》，在劇中飾演韋小寶（梁朝偉）穿越到現代後的情人，火辣的鏡頭讓不少人印象深刻；隔年，吳雪雯又接下電影《赤裸羔羊2性追緝令》，在劇中飾演性感女郎邱淑貞的閨密，還有大尺度的露點戲，令不少人看了臉紅心跳。

不料，吳雪雯清純的長相與火辣的身材雖讓她一炮而紅，成為眾人眼中的性感女神，卻在當時傳出有黑社會指名要她接演三級片，她果斷拒絕後惹怒道上兄弟，使她在某天深夜外出時，突然遭到一群惡煞痛毆，造成她2根肋骨斷裂，傷勢相當嚴重。

據了解，吳雪雯看透演藝圈的黑暗面後對此相當失望，便毅然決然於1997年宣布退出娛樂圈，並在4年後嫁給相戀8年的印刷大亨楊宗耀，陸續生下2名子女，專心在家相夫教子。雖退出演藝圈後她對於私下生活相當低調，但不久前被拍道上街購物的模樣，竟完全看不出已年過半百，讓粉絲們大感驚訝。