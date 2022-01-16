新北市長侯友宜視察土城市場防疫管制措施，呼籲民眾分流採買，將所需物資一次買足。（陳慰慈攝）

民眾進入土城市場需落實實聯制、量測體溫，及手部消毒。（陳慰慈攝）

土城市場的攤商特別標示提醒，市場禁止試吃及邊走邊吃。（陳慰慈攝）

本土疫情升溫，但春節將到來，新北市長侯友宜今上午視察土城市場防疫管制措施，呼籲民眾分流採買，將所需物資一次買足，避免經常前往市場造成人潮擁擠，增加染疫風險。

侯友宜表示，Omicron從入境進來的確診陽性個案比例還是偏高，尤其桃園疫情有一定緊張的程度，但即將過年，菜市場採購人潮一定非常多，所以提醒要來購買年菜的民眾，到市場買或是到其他大賣場，都要落實實聯制及做好消毒、戴口罩，更重要是保持適當距離。

另在購買份量上，侯友宜也希望大家能一次買足，然後分批、分時段來購買，才不會造成人潮太擁擠，希望大家能平安過好年。

新北市場處表示，土城市場自去年5月起實施防疫管制措施，至今未降低管制強度，疫情雖衝擊攤商生意，市場處也藉機協調攤商配合市場環境改造，去年斥資約407萬元辦理地坪水溝更新工程，並成功爭取中央的市場防疫硬體改善補助經費285萬元，提升市場的競爭力。

市場處指出，為防堵社區傳播鏈，已於12日發布公告，提醒各市場務必嚴格落實防疫相關措施，攤商每日應自主健康管理，並持續依疫情變化調整相關作為。遇不配合且經勸導仍不改善者，將依傳染病防治法第67條處最高30萬元罰鍰，希望大家共同防疫，守住民生經濟。