岩手縣海岸現況。

東加王國的海底火山昨（15）日噴發，上升氣流除了造成旺盛對流外，閃電訊號也「驚人噴發」，日本氣象廳預測，岩手縣將觀測到高達3公尺的海嘯，目前包括岩手、宮城等地多達23萬人已被要求撤離，另外海嘯已經造成南部多達10艘船翻覆。

東加王國海底火山噴發後，在天空中炸出驚人蕈狀雲，台灣氣象團隊「天氣風險」也在臉書上貼出火山噴發時偵測到閃電大爆發的畫面，貼文指出，火山噴發的上升氣流造成旺盛對流，不僅在衛星雲圖上可以看到壯觀的雲系，全球閃電監測網Earth Networks也捕捉到閃電訊號「驚人的噴發」。

另外據日本放送協會（NHK）報導，火山爆發造成太平洋沿岸多國面臨超過1公尺高的海嘯，日本當地時間今（16）日上午7時30分，日本氣象廳更預測，東部岩手縣將觀測到3公尺高的海嘯，海嘯將一波波抵達沿岸，呼籲民眾保持警惕，持續撤離至高處。

日本氣象廳今日凌晨對岩手縣、鹿兒島縣奄美群島、吐噶喇群島等地發布海嘯警報，目前除了岩手縣仍維持海嘯警報外，其餘奄美群島、吐噶喇群島等已經降為海嘯注意報，也就是海嘯高度低於1公尺。

受到海嘯威脅，截至今日上午7時30分，包括青森、岩手、宮城、千葉、德島、高知、宮崎、鹿兒島等8縣55市町村，共有超過10萬8667戶近23萬人被要求撤離。

另外，路透社引述NHK指出，海嘯在日本南部四國高知縣一共造成10艘船隻翻覆，日本航空（Japan Airlines）也取消27架航班起降。