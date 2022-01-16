日本「大學入學共同測驗」今天舉行第2天考試，受到日本氣象廳發布海嘯警報影響，位於警報區域內的岩手縣一處考場取消考試，主辦單位將讓195位考生在月底另行應試。

南太平洋島國東加的火山島15日下午發生大規模噴發，日本氣象廳於16日凌晨0時15分對鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇群島發布海嘯警報，隨後又對岩手縣發布海嘯警報，呼籲當地民眾立即逃往高處避難。

日本時事通信社報導，實施「大學入學共同測驗」的大學入試中心已要求各考場，即使是當地發布避難指示，只要還能舉行考試就依預定時程舉行。

如果因住在避難指示發布地區無法應試的考生，將可成為補考或另行應試對象；目前預計30日舉行補考及另行應試。

日本放送協會（NHK）報導，大學入試中心表示，今天除了岩手縣宮古市一處考場受海嘯影響取消考試日程外，其餘考場全數舉行第2天考試科目。

因為海嘯警報發布造成JR及三陸鐵道停駛，宮古市這處考場以電話個別通知考生今天考試取消。

岩手縣立大學表示，這個考場有195人報考，預計30日另行舉行考試。

另外，位於千葉縣東金市的城西國際大學考場，受海嘯造成JR停駛等影響，將今天考試開始時間順延一小時到上午10時30分舉行。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110116