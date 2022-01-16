《孟婆客棧》原聲帶17日數位上架。（武童文化事業提供）

《孟婆客棧》原聲帶17日數位上架。（武童文化事業提供）

唐美雲歌仔戲團籌備4年、斥資1.1億元打造的影歌劇《孟婆客棧》，高水準媲美好萊塢音樂劇！製作人唐美雲當初製作費一路從5000多萬花到6000多，再一路直逼9000萬，原本心想「應該極限了吧」，熟料無論演員卡司、造型場景、錄音費用、後製加上動畫，處處採高規格要求，最後結算花費大破1億元關卡，連藝術總監吳念真都搖頭苦笑：「這戲弄成這樣，我只看到錢一直燒。」和唐美雲同月同日生、兄妹情超過24年的蔡振南也揶揄：「她啊，就是個傻大姐！這學費真的太貴，拗不過妳就只能支持！」

《孟婆客棧》以穿越劇方式及現代手法，描述奈何橋畔的「孟婆客棧」裡，往來過客轉世時如何為記憶所羈絆的故事，不僅是台灣首部結合傳統歌仔戲與現代音樂劇的情境喜劇，劇中音樂更讓人眼睛一亮，從前製的編劇安腔、定調、編曲、磨合更改、配唱錄製再到混音，加上數百次打掉重練。唐美雲記憶深刻的是受邀參與演出的「金」字輩演員，包括李千那、陳竹昇、柯淑勤、林美秀，第一句反問她的話都是：「我要唱嗎？」金曲方言男演唱人蔡振南，在原聲帶裡也收錄5首歌，尤其一曲〈阿爸的心願〉感人肺腑，南哥透露：「這比平常唱歌難太多，尤其得一個字一個字糾正發音、咬字，完全不能放過自己！」

新科台語歌王許富凱更慘，甚至在錄音室被磨到「懷疑人生」。當初唐美雲上許富凱節目，邀他試唱一段「七字調」備感驚喜，於是邀他客串《孟婆客棧》，沒想到許富凱正式配唱時唱得太好，開心搶下客棧員工「小諸葛」一角成為固定班底，但導演吳定謙卻憂心忡忡，皺眉吐出一句：「對，富凱是適合這角色，不過他唱得太好了！」聽得所有人一頭霧水，導演隨後拿出劇本解釋：「你是真的唱太好，不過這歌在此處要展現的是『戲』的情感，包括哽咽、擤鼻涕。你必須想像唱這首歌時，飾演你媽媽的林美秀就要喝下夢婆湯轉世，母子情份將盡卻百般捨不得，到底這碗湯要給？還是不給？」許富凱聽完恍然大悟。

這首〈人道〉必須唱出「母子此生永別」的揪心與不捨情緒，於是許富凱重回錄音室唱了又改、改了又唱，狂操自己不肯罷休，連唐美雲都忍不住笑說：「富凱太可愛了，他最後錄完出來甚至跟我哀嚎『第一次唱歌唱到懷疑人生，到底我會不會唱歌啦』！」身兼製作人的唐美雲更是十八般武藝全上，甚至擔綱詮釋片頭、片尾曲〈日日江水〉、〈紅塵過客〉，出道40年來難得焦慮發作，「一場要抓馬文才的戲，導演要求我台詞講到一半開口就唱，中間完全沒喘氣」，這段考驗太瘋狂，讓唐美雲近半年都把這段錄音當成催眠曲，為此焦慮失眠好幾個月。《孟婆客棧》原聲帶17日起於全亞洲音樂平台數位上架。