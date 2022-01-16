資深藝人澎恰恰因投資拍電影失敗，因長期借錢拍戲、東拼西補，最後累積2.4億的巨債，並在前年宣布破產，努力賺錢還債的澎恰恰，日前卻驚發文：「大家都知道澎哥現在的狀況，於是找回老戰友，改行開日式酒店還債」，原來，澎恰恰是跟上夯劇《華燈初上》熱潮，推出《華燈恰恰》，他還為此特別男扮女裝。

澎恰恰日前致敬超夯韓劇《魷魚遊戲》，拍起台版《鼻孔遊戲》，引發外界熱議，而澎恰恰近日則跟上夯劇《華燈初上》熱潮，推出《華燈恰恰》，他還在臉書幽自己一默：「大家都知道澎哥現在的狀況，於是找回老戰友改行開日式酒店還債」。

澎恰恰跟上夯劇《華燈初上》熱潮，推出《華燈恰恰》，他還特別男扮女裝入鏡。（圖／取材自澎恰恰Youtube）

澎恰恰還找來許效舜以及小優、玉兔、楊繡惠、阿緯等人演出，其中，澎恰恰和許效舜還為此男扮女裝，澎恰恰扮演「蘿絲媽媽」、許效舜則是飾演「蘇媽媽」，而最大亮點莫過於，有「東海郭雪芙」之稱的校花向思羽飾演「Aiko」，神韻、聲音都激似本尊郭雪芙。

向思羽飾演「Aiko」，神韻、聲音都激似本尊郭雪芙。（圖／取材自澎恰恰Youtube）

而影片中敘述，一群酒店小姐談論在工作場合中、最常遇到的4種情況，影片最後還強調：「故事人物純屬虛構，如有雷同，實屬巧合」，影片曝光後，留言串吸引網留言：「好鬧 笑到不行 人物選角也都好適合，很有帶入感」、「天啊有澎哥、舜哥還有繡惠姐，新世代有阿緯、瑋哥，老觀眾、新觀眾都有共鳴，梗也是跨世代的笑點」、「澎哥跟舜哥合體+繡惠姐，爆笑的保證啊」。

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