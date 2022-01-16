一名男網友14日分享一段短片，影片中一名女子因坐錯座位頻頻彎腰道歉，只見彎腰瞬間傲人上圍呼之欲出，引發網友暴動，直呼這麼「這麼有誠意的道歉，哪次不接受」，短短2天內就吸引170萬人朝聖。

一名男網友14日在抖音分享一段8秒影片，拍攝場景是在學校禮堂，還有學生正在打籃球，而畫面中有一名戴帽子、穿著西裝外套的女子背對鏡頭，坐折疊鐵椅上，椅子背面上還貼有「校長」二字，應該是特意留給校長坐的位子。

隨後一名身著黑衣的男子走近，輕拍女子肩膀，用手指指了一下位子、再指了一下自己，示意女子坐到他的座位，女子得知自己坐錯位子後慌忙起身，並轉過身伸出雙手示意男子請坐，頻頻彎腰致歉。

該名女子得知自己坐錯位置，連忙起身道歉，不過她一彎腰就露出傲人上圍，讓網友暴動「這麼有誠意的道歉，哪次不接受」。（圖／翻攝抖音@daviomagic）

當女子轉過身時，只見她穿著低胸上衣，一彎腰就露出傲人上圍，讓網友暴動，直呼「這麼有誠意的道歉，哪次不接受」，這部短片也在短短兩天內，吸引了170萬人瀏覽、94萬人按讚。

實際上，這部短片的上傳者是網紅魔術師Davio呆米歐，而示範道歉標準動作的則是網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼，儘管短片內容是特意安排的，不過從觀看次數、按讚人數來看，粉絲和網友們還是相當買單。