去年11月21日晚間10時許在國道一號南向29.3公里處三重路段事故，兩車駕駛因有繫安全帶保住一命。（警方提供）

去年11月21日晚間10時許在國道一號南向29.3公里處三重路段事故，兩車駕駛因有繫安全帶保住一命。（警方提供）

未繫安全帶害命 去年國道死亡事故3成沒繫慘死

國道行車速度快，一旦發生事故往往比平面道路事故還嚴重，依據國道公路警察局統計，2021年國道未繫安全帶，車禍事故死亡20人，約占總死亡人數3成。國道公路警察局表示，2021年國道取締未繫安全帶計7萬5085件，目的就是要讓民眾養成習慣，一上車先繫好安全帶。

國道第一大隊汐止分隊分隊長陳孟宏表示，去年11月21日晚間10時許在國道一號南向29.3公里處三重路段，38歲張姓男子駕車疑似車速過快，先從後方撞擊中內車道由43歲張姓男子駕駛的汽車，兩車失控後再撞擊到內側護欄，所幸2車駕駛及乘客均有依規定繫上安全帶，僅輕傷。

國道公路警察局統計，2021年國道未繫安全帶，車禍事故死亡20人，約占總死亡人數3成；2020年國道未繫安全帶，車禍事故死亡22人；另外，2021年國道取締未繫安全帶計7萬5085件，相較於2020年取締6萬4726件，取締增加1萬359件。

警方呼籲，駕駛人遵守行車秩序，依速限行車，保持足夠的安全距離、不任意變換車道，以免發生事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，另駕乘車時不論前後座乘客均應繫妥安全帶。警方強調，努力宣導取締，就是希望減少人命傷亡，希望民眾養成好的習慣，上車第一件事，無論駕駛或乘客都繫好安全帶。