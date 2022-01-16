金鐘視帝藍葦華出道已餘20年，是不少人眼中的演技派演員，像是前不久出演《俗女養成記》的主要角色蔡永森就大獲觀眾好評，而私底下的他也是個寵妻愛家的好丈夫、好爸爸，全心全意為家庭付出，引來不少粉絲大讚：「好男人」，但無人知曉的是他與父親有長達20年的心結存在，這中間甚至都未與父親說過話，藍葦華表示多虧妻子多年從中幫助，他才能成功化解與父親間的距離，重拾親情。

據報導，藍葦華坦言，從小對父親的印象就只有「威嚴」兩字可形容，兩人之間上對下的絕對權威關係，藍葦華接著說他記得小時候愛打電動，常跑到隔壁遊藝場玩，但卻被父親逮個正著「他講過我很多次，我還是繼續跑去玩，有次他到遊藝場抓我，當場給我一巴掌，當時內心衝擊很大。我平常就很怕爸爸，那次之後，只要在家裡聽到他的腳步聲，我就趕快躲進房間...」也因為這件事，埋下了他與父親往後長達20年的心結。

在藍葦華出社會後，父親對於他選擇當演員感到不滿，因父親認為當演員工作不穩定，所以自他出道以來從未支持過他，漸漸的父子之間的話又更少了。直到婚後，藍葦華的妻子會幫岳父岳母慶生過節，在太太的影響下，藍葦華才克服心理障礙開口邀父母一起吃飯過節，而這也是他人生第一次的慶祝父親節。

之後藍葦華也透露，現在他跟爸爸的關係轉變成，從「避之唯恐不及」到變成「無話不談好朋友」他表示，「有一次爸爸突然說『你（演出的）那支片子，我有在看』，短短一句話，我雖然面無表情，但是內心真的是小鹿亂撞。」現在的藍葦華家庭事業兩得意，同時也說道，婚後的他親情關係每年都在慢慢增加，字裡行間，都能夠聽出他對於現在生活感到滿意的模樣。