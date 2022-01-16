現在大學種類多樣化，除了基本的普通大學、科技大學外，也有不少大學開設在職專班也就是所謂的夜間部，開放給想拚事業的年輕人或已經在職場上卻想回到校園多學習一些技能的人，當然不限年齡、性別，算是給許多人更好的學習環境，在工作的同時依然能有許多知識與技能不斷灌入，不過念大學有念大學的煩惱，即便出了社會再回到校園，屬於大學生的超級惡夢依然存在，而這惱人的惡夢既不是考試也不是交報告，而是「分組」。

原文。(圖/翻攝自Dcard)

一名女網友在Dcard上以「我媽媽是女大生之沒有人要跟她同組哭哭」為題分享與媽媽的對話紀錄，說明媽媽已經是70歲的超高齡長輩，為了想要彌補年輕時因家庭因素而被迫輟學的遺憾，又再一次的回到校園，不過媽媽在就學之後似乎不太順利，常常遇到一些困擾，原來是因為課堂上的作業多需要同學分組討論，不過因為媽媽年紀已大，20幾歲的大學生們都自成一國，讓媽媽覺得學生們很排斥她、覺得如果一組可能會變成雷包，讓正在就學的媽媽相當失落。

媽媽與原PO的對話。(圖/翻攝自Dcard)

原PO看了媽媽的訊息後理性的分析現在的小孩念書的目的是希望未來能夠找到一份好工作，而母親的目的是想去擴展眼界、開業用，雙方的目的不同，對待作業或角度也會不同，也在文末附上母親再度就學的原因與目前正就讀台東大學行銷管理相關科系的進修部，還備註「是認真要讀四年、念完會有正式的大學學歷」，再一次的替媽媽說明就學目的，而文章引起網友熱議，除了覺得原PO的母親很酷之外，也有不少網友分享自己在校園內遇到的長輩，更表示:「超罩」。

網友們寫下「我們碩班現在有個40-50歲的學長自己當老闆，所以時間比較彈性能跟我們一起上課，他的報告每次都是我們當中最罩最認真的」、「如果媽媽能在這一次展現出自己分組報告很Carry的樣子，這樣下次分組報告說不定就一堆人搶著要跟她同一組了」、「我讀夜間部的時候那些叔叔阿姨們(阿公阿嬤)都超級認真，報告都做得超級好」、「媽媽的認真度屌打我們班一海票人」，眾多網友在留言區替媽媽加油，也有不少網友認為年齡根本不是問題。