台中市西屯區朝馬路匝道15日下午4時，發生追撞交通事故。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台74號快速道路是台中市重要的交通要道，各匝道出口停等時，遇交通尖峰時間車流量大，15日下午4時許，一輛白色自小客車下朝馬路匝道時，追撞正在停等的一輛保時捷，追撞過程被其他汽車的行車紀錄器拍下PO上網路，網友看了直呼「過年前撞到保時捷賠大了」。

警方獲報立即到場處理，兩車駕駛經酒測無酒精反應，並無酒駕情形，也無人受傷送醫，追撞的車主向警方表示，是因太陽眩光才造成視線不清，初步肇因疑未注意車前狀況，詳細原因與責任還要進一步釐清。

西屯區朝馬路匝道昨日下午4時，適逢假日車流量多，23歲許姓男駕駛沿台74線朝馬路外側車道往朝馬路方向行駛時，撞上由49歲田姓男子駕駛的保時捷，因遭追撞造成保時捷右後車尾受損。

警方指出，肇事的自小客車駕駛人自述是因為前方太陽眩光，導致視線不清，才追撞到前方停等的車輛，所幸雙方均無大礙，警方對兩車駕駛酒測，都無酒精反應。

台74線朝馬路匝道平時即車流量很大，常有車輛大排長龍的在匝道處停等，駕駛人下匝道行經該路段限速40公里，警方提醒用路人要減速慢行，保持安全行車距離。